imago/Jan Eifert Bild: imago/Jan Eifert

Do 09.08.2018 | 06:25 | Interviews

- Meteorologe: "Abkühlung ist auf dem Weg"

In vielen Teilen Deutschlands gab es am Mittwoch schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was sich für Donnerstag in Berlin und Brandenburg ankündigt: kräftige Gewitter, Starkregen, Sturmböen. Meteorologe Christian Schubert von der Meteogroup sagt: Erste Hitzgewitter kommen am späten Nachmittag und Abend - und richtig kräftig kracht es dann in der Nacht.