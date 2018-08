- Detjen wirft EU-Kommission Untätigkeit vor

AP Bild: AP

Im Gegensatz zu anderen Low Cost-Carriern, die sich zumindest um ein besseres Verhältnis zu ihren Angestellten bemühen, steht Ryanair wegen seiner schlechten Arbeitsbedingungen heftig in der Kritik. Auch darum geht es den Piloten, die am Freitag für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Der SPD-Europapolitiker Michael Detjen kritisiert im Inforadio die EU-Kommission. Trotz Hinweisen des EU-Parlaments im Jahr 2016 zu steigendem Sozialdumping im Flugverkehr sei nichts geschehen: "Die Kommission hat zwar eine Studie in Auftrag gebgeben - aber das war`s dann auch schon", bemängelt Detjen.



Streiks waren bei Ryanair bisher kein Thema, vor allem weil die wenigsten Angestellten - egal ob Pilot oder Kabinencrew - gewerkschaftlich organisiert waren. Doch seit Mittwoch ist klar: Piloten aus Deutschland, Schweden, Belgien und Irland werden sich dem Streik bei Ryanair anschließen. Eine solch enge Solidarität zwischen mehreren europäischen Gewerkschaften hat es bisher nicht gegeben, und sie bringt das Unternehmen ganz gewaltig in die Zwickmühle. Denn bisher hatte die Airline leichtes Spiel: wurde in einem Land gestreikt, holte man sich Ersatzpersonal einfach aus dem Ausland. Damit dürfte es nun vorbei sein. Viele Fluggäste sind nun verunsichert: welche Möglichkeiten haben sie, umzubuchen oder das Geld für den Flug erstattet zu bekommen? Wir haben einige Fragen und Antworten zusammengefasst:



Steht mir eine Entschädigung zu, wenn mein Flug wegen des Streiks ausfällt? Im Prinzip gilt: Streiken Piloten, haben Reisende keinen Anspruch auf Entschädigung bei Ausfällen oder Verspätungen ihrer Flüge von mehr als drei Stunden. Denn laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2012 handelt es sich hierbei um höhere Gewalt. Das gilt aber unter der Bedingung, dass die Fluggesellschaft alles unternimmt, was in ihrer Macht steht, um die Folgen des Streiks zu minimieren (Az.: X ZR 146/11). Allerdings hat sich die Rechtsprechung seit der Entscheidung des obersten deutschen Gerichts weiterentwickelt, erklärt der Reiserechtsexperte Paul Degott aus Hannover. So entschied der Europäische Gerichtshof im April 2018, dass eine Airline bei einem wilden Streik nur unter zwei Bedingungen von der Erstattungspflicht befreit werden könne: Zum einen dürfe das Ereignis, das zu den Behinderungen führte, nicht Teil der normalen Betriebstätigkeit sein. Zum anderen dürfe es von der Airline nicht beherrschbar sein (Az.: C-195/17). Aus der Urteilsbegründung leitet Degott ab, dass Entschädigungen für Passagiere eines regulären Streiks möglich sind, wenn es dabei den Streikenden nicht nur um die Bezahlung, sondern um die Arbeitskonditionen insgesamt ging. Betrachte man die Gründe der Ryanair-Streikenden, "dann liegt das sehr nahe an dem, was der EuGH sagt", sagt Degott. Allerdings müsste im aktuellen Fall erst mal geklagt werden. Daher rät Degott, vorsorglich Ausgleichszahlungen zu beantragen. Auch die Verbraucherzentralen empfehlen den Antrag, am besten schriftlich.