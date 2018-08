imago/C. Kaiser Bild: imago/C. Kaiser

Do 09.08.2018 | 07:05 | Interviews

- Flachsbarth (CDU): "Wir wollen weg von der Gießkannenpolitik"

Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt“ legt am Donnerstag in Berlin ihren Jahresbericht 2017 vor. Neben der eigenen Bilanz geht es dabei auch um aktuelle politische Themen wie die Flüchtlingspolitik. Wie können Fluchtursachen in Afrika wirksam bekämpft werden? "Dort muss es Perspektiven für die jungen Menschen geben", erklärt die Staatssekertärin im Bundesentwicklungsministerium, Maria Flachsbarth (CDU). Die deutsche Entwicklungshilfe tue sich dabei mit "Reformpartnern" wie Tunesien und Ghana zusammen. Deutsche Unternehmen wie VW würden dabei mit ins Boot geholt, erklärt sie.