Bild: imago/imagebroker/Matthias Graben

Do 09.08.2018 | 10:25 | Interviews

- "Brot für die Welt" kritisiert Flüchtlingspolitik

Im vergangenen Jahr sind laut UN fast 70 Millionen Menschen vor Krieg und Not geflüchtet, drei Millionen mehr als im Jahr davor. Viele dieser Flüchtlinge haben nicht genug zu essen, deshalb ist auch die Zahl der Hungernden weltweit gestiegen: auf mittlerweile 815 Millionen Menschen. Darauf hat am Donnerstag das Hilfswerk "Brot für die Welt" in seinem Jahresbericht hingewiesen. Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel kritisiert im Inforadio die europäische und auch deutsche Entwicklungspolitik. Diese unterstütze vor allem jene Länder, die dazu beitrügen, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten.