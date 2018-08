- Neue "Heißzeit" - warum reagiert die Politik nicht?

Wetter und Klima - das ist bekanntlich ein großer Unterschied. Auch wenn bedes mit Wärme zu tun hat: Die aktuelle Hitzewelle fällt in die Kategorie "Wetter". Die dramatische Erderwärmung, vor der Wissenschaftler seit einigen Tagen warnen, betrifft das Klima. Doch ist das Stichwort "Heißzeit" mit global steigenden Durchschnittstemperaturen und Wasserständen eigentlich bei der Politik angekommen? Fragen dazu an Werner Eckert, der für die ARD seit Jahren von den Weltklimakonferenzen berichtet.

Die Expertise der Potsdamer Klimaforscher findet in der Berliner Politik bisher keinen großen Widerhall. "Den Politikern ist eigentlich klar, was da auf uns zukommen kann", sagt Eckert. "Das ist weit jenseits der nächsten Wahlen. Will heißen: Das sind Analysen, die über Jahrhunderte gehen. Und das ist etwas, was Politiker erst in zweiter oder dritter Reihe beschäftigt."