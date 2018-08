Bild: dpa-Zentralbild

Mi 08.08.2018 | Interviews

- Wo man gefahrlos baden kann

Es ist heiß in diesem Sommer - das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Dabei sind wir hier in Berlin und Brandenburg eigentlich noch ganz gut dran in diesem Supersommer: Wir haben viele Gewässer, die zum Baden einladen. Doch auch an denen geht die Hitze nicht spurlos vorbei. Mit der Wärme können auch gesundheitsschädliche Algen entstehen. Wo man noch bedenkenlos ins Wasser gehen kann, erklärt Inforadio-Reporterin Marie Asmussen.



Mit der Wärme wachsen die Algen - kann man da noch bedenkenlos baden? Ja. Auf den offiziellen Internetseiten sind fast alle Badestellen in Berlin und Brandenburg im grünen bzw. blauen Bereich - das steht für: Baden erlaubt, da unbedenklich. In Brandenburg gibt es eine gelbe Stelle an der Müggelspree in Hangelsberg. Da ist das Wasser mikrobiologisch zu beanstanden, aber auch da darf noch gebadet werden. Also alles bestens? Fast. Ein bisschen trüb kann das Wasser sein, ein paar Algen schwimmen da schon rum - und man muss auch wissen: Auf den Internetseiten werden nur die offiziellen Badestellen erfasst. Aber es gibt ja auch noch jede Menge andere, wo das Wasser nicht untersucht wird. Und die Proben werden auch nur alle zwei (in Berlin) und alle vier Wochen (in Brandenburg) genommen. Dazwischen kann einiges passieren. Wo allerdings etwas gefunden wird wie in Hangelsberg, kommt das Gesundheitsamt öfter zum Kontrollieren.

Wie gefährlich sind Blaualgen? Sie können gefährlich sein, vor allem für kleine Kinder, die ja gerne mal Wasser schlucken, aber auch für Hunde und andere Tiere. Wo Blaualgen auftauchen, werden entsprechende Warnschilder aufgestellt. Man erkennt einen Befall an dicken grünen Schlieren auf dem Wasser: "Wenn man bis zu den Knien drin ist und die Füße nicht mehr sieht, sollte man schleunigst umkehren." Kann man die Badewasserqualität vorhersagen? Ganz begrenzt. Es gibt im Berliner Kompetenzzentrum Wasser ein "Prognosetool" für zwei Badestellen an der Unterhavel. Damit kann vor so genannten "Fäkalkeimen" gewarnt werden. Die kommen aus der Mischwasserkanalisation der Berliner Innenstadt bei starkem Regen: "Dann mischt sich das, was wir im Klo runterspülen, mit dem Regenwasser - und das alles landet in der Spree, geht über Spandau in die Havel und kommt dann als erstes an diesen beiden Badestellen vorbei." Da kann man jetzt schon warnen, sollte es morgen kräftig regnen: Achtung, Fäkalkeimgefahr - gehen Sie hier nicht ins Wasser.