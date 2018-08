imago/Leemage/Leonardo Cendamo Bild: imago/Leemage/Leonardo Cendamo

Mi 08.08.2018 | 09:05 | Interviews

- Mounk: "Etablierte Parteien müssen fantasievoller werden"

Wenn von politischem Spaltpilz die Rede ist, dann meist im Zusammenhang im Auseinanderdriften der Gesellschaft nach Rechts und Links. Die Mitte wird zunehmend vakant. Yascha Mounk ist Politikwissenschaftler und Dozent in Harvard; er hat ein Buch mit dem Titel "Wie Populismus den Rechtsstaat bedroht" veröffentlicht. "Die Menschen haben der Demokratie vertraut, so lange die geliefert hat", erklärt er. Und: "Wir haben das Gute an der Demokratie zu sehr vergessen." Etablierte Parteien hätten es derzeit schwer, weil sie wüssten, dass einfache Lösungen den Menschen nichts brächten.