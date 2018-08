- Jetzt streiken auch die deutschen Piloten

Die europäische Streikwelle der irischen Fluglini Ryanair erfasst nun auch die deutschen Piloten. Sie beteiligen sich von Freitagfrüh bis Samstagfrüh an den Arbeitsniederlegungen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte. Damit drohen zur besten Ferienzeit Dutzende Flugausfälle. Der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, Schmidt, sagte im Inforadio, Ryanair werde versuchen, die Auswirkungen des Streiks für die Fluggäste gering zu halten. Es sei aber nicht absehbar, ob das gelingen kann.

Wie in Frankfurt am Main mitgeteilt wurde, beginnt der Arbeitskampf am Freitag um 03.01 Uhr und endet am Samstag um 02.59 Uhr. Bei einer Urabstimmung hatten sich zuvor 96 Prozent der Piloten für Streiks ausgesprochen. Dennoch wurde von der Unternehmensführung seither kein verbessertes Angebot vorgelegt. Von einem Streik der rund 400 Piloten an den zehn deutschen Basen wären auch die Berliner Flughäfen betroffen. Ganztägig gestreikt wird übermorgen auch bei Rynair in Irland, Schweden und Belgien. Die Airline hat bereits knapp 150 Europaflüge abgesagt.

Die deutsche Gewerkschaft schließt sich den bereits für diesen Freitag angekündigten Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Dies wäre dann zusammen der größte Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair. Die Gesellschaft hat bislang 146 von 2400 am Freitag geplanten Europa-Flügen abgesagt.



Bei den Piloten haben bisher einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ein Warnstreik der VC in Deutschland war im vergangenen Dezember ohne Flugausfälle geblieben, weil Ryanair ausreichend Ersatzpiloten mobilisieren konnte.



VC-Chef Martin Locher warf der Fluggesellschaft vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren und für die Eskalation allein die Verantwortung zu tragen. "Ryanair hat in den Verhandlungen jedwede Personalkosten-Erhöhung kategorisch ausgeschlossen. Gleichzeitig hat Ryanair zu keinem Zeitpunkt erkennen lassen, an welchen Stellen Spielräume zur Lösungsfindung bestehen", erklärte der Gewerkschafter.