Mi 08.08.2018 | 10:05 | Interviews

- So funktioniert Berlins XXL-Klimaanlage am Potsdamer Platz

Deutschland ächzt weiter unter der Hitze. Auch heute werden in Berlin und Brandenburg wieder Temperaturen zwischen 35 bis 38 Grad erwartet. Erst am Donnerstag könnte es sich nach Gewittern abkühlen. Bis dahin sind alle auf der Suche nach einem kühlen Ort, wo sich die Hitze aushalten lässt. Dass es solche gibt, dafür sorgt u.a. auch die Vattenfall-Kältezentrale am Potsdamer Platz. "Hier arbeiten 15 Kältemaschinen, die Wasser auf 6 Grad herabkühlen. Das schicken wir dann zu unseren Kunden am Potsdamer und Leipziger Platz", erklärt Olaf Weidner, Pressesprecher für Vattenfall Berlin.



Nach der Gluthitze der vergangenen Tage drohen derweil in Berlin und Brandenburg lokale Gewitter mit Unwettergefahr. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt der Mittwoch bis zum Vormittag noch meist sonnig und trocken - danach kann es hier und da ungemütlich werden. Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen auf. Die Temperaturen erreichen noch einmal 34 bis 38 Grad.



In der Nacht zum Donnerstag drohen weiter Gewitter, wobei die zweite Nachthälfte wohl eine Wetterberuhigung bringt. Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor hoch.



Keine Wasserknappheit - Ozonwerte überraschend gering