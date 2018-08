dpa Bild: dpa

- Gräff: "Müller muss Siemens Berlin schmackhaft machen"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) trifft sich am Mittwoch mit dem Siemens-Vorstand zum geplanten Innovationscampus. Der Konzern will bis zu 600 Millionen Euro investieren. Als Standort ist die Siemensstadt in Spandau im Gespräch - endgültig entschieden hat sich Siemens noch nicht. Die Opposition macht Druck auf Müller: "Er muss sich für Berlin einsetzen. Es gibt kaum eine Investition, die so gut zu Berlin passt", betont der Berliner CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff. Bislang habe man von Müller zum Thema Siemens zu oft "maulige Töne" vernommen.