- Robert Hartings großer Tag

Der heutige Wettkampf bei der Leichtathletik-EM ist vor allem der große Tag des Robert Harting - Höhepunkt seiner Abschiedstournee, die mit dem Berlin ISTAF in "seinem Wohnzimmer" endet, dem Berliner Olympiastadion. Dirk Walsdorff leitet die rbb-Sportredaktion. Er hat eine Doku über das letzte Jahr von Robert Harting als Leistungssportler begleitet und hat sich ihm so genähert. Im Inforadio charakterisierte er ihn als "seltenen Schlag Sportler und Mensch - gleichzeitig laut, nachdenklich, verzweifelt und erfolgreich".

Harting ist "kontrovers und heiß geliebt" - so viele Attribute gleichzeitig treffen auf die wenigsten Leistungssportler zu.

Harting wuchs in einfachen Verhältnissen im wenig glamourösen Cottbuser Stadtteil Sachsendorf auf - keine Umgebung, in der man sofort auf Leistungssport getrimmt ist. Die Verhältnisse waren beengt für beide Brüder - auch Christoph, der ihm ja später nachgefolgt ist. Für Robert war die Jugend alles andere als leicht: ein bisschen groß, laut und ungehobelt war er schon immer und eckte oft an.

Doch der Sport war eine Möglichkeit für ihn, sich und allen anderen zu beweisen: Der Typ kann was - der kann vielleicht Großes.