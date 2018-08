dpa Bild: dpa

Di 07.08.2018 | 15:05 | Interviews

- Potsdamer Klimaforscher warnen vor "Heißzeit"

Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat dramatisch vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. In einer neuen Studie verweisen die Wissenschaftler auf auftauende Permafrostböden, auf die Eisschmelze in der Antarktis, das Sterben des Regenwaldes, eine Erderwärmung um bis zu fünf Grad Celsius und stark ansteigende Meeresspiegel um bis zu 60 Meter. Die CDU-Umeltpolitikerin Dött sagte dazu im Inforadio, der Kohle-Ausstieg gehe nicht von heute auf morgen. Man dürfe nicht nur an die Umwelt denken, sondern auch an die Menschen in Kohle-Regionen wie der Lausitz.