- Niroomand: "Sport ist tägliche Integration"

Angesichts immer stärker werdender Fliehkräfte nach rechts und links untersuchen wir im Inforadio diese Woche, was die demokratische Mitte macht. Kaweh Niroomand ist Manager der BR Volleys und Sprecher des Berliner Proficlubs. Er selbst kam mit 13 Jahren aus dem Iran nach Deutschland und hat beide Staatsbürgerschaften. Niroomand wirbt im Inforadio für die "Kraft des Sports" bei der Integration.



Niroomand erklärte, dass er die #metwo-Debatte nachvollziehen kann, nicht aber die Position des Fußballers Mesut Özil. "Die Debatte um Integration und das Verhalten gegenüber Ausländern in Deutschland hat mit der Causa Özil weder angefangen noch wird sie damit enden", so Niroomand im Inforadio. Aus seiner Sicht stelle sich der Fußballer in eine falsche Ecke. "Er ist garantiert nicht rassistisch unter Druck, hier in Deutschland."

Es gebe zwar solche Tendenzen und er habe sie persönlich häufiger erlebt. Das seien etwa Kraftausdrücke oder Beleidigungen bei Auseinandersetzungen gewesen - zum Beispiel im Straßenverkehr. Der Sportmanager betonte: "Viel schlimmer ist die grundsätzliche, populistische, rechte Bewegung, die in Deutschland seit einigen Jahren mehr und mehr bekannt wird."