imago/IPON Bild: imago/IPON

Di 07.08.2018 | 07:25 | Interviews

- Decker: "Demokratische Positionen nehmen zu"

Driftet die Bundesrepublik auseinander - in ein rechtskonservatives und linksliberales Lager? Und wenn ja: Wo ist eigentlich die demokratische Mitte geblieben? Das versuchen wir in dieser Woche näher zu beleuchten. Einer, der dieser Frage schon seit Jahren nachgeht, ist Oliver Decker, Mitverfasser einer Langzeitstudie mit dem Titel "Die enthemmte Mitte". Er beobachtet eine stärkere rechte Rhetorik, aber auch mehr demokratische Positionen in der Gesellschaft.



Die demokratische Mitte zu beschreiben, sei gar nicht so einfach, sagte Decker im Inforadio. Denn es handle sich ja nicht um den klaren Begriff der Mittelschicht, für den man Bildungsgrad, Einkommen und berufliche Position heranziehen könne. "Wir sprechen hier […] von den Themen, die in der Gesellschaft akzeptiert werden und als aussprechbar gelten", so der Rechtsextremismus- und Demokratieforscher. So hätten er und seine Kollegen bei der Langzeitstudie festgestellt, "dass rechtsextreme Positionen von einem Großteil der Menschen als aussprechbar angesehen werden und sich das durch alle Parteianhänger und verschiedene Schichten durchzieht". Da gehe es um antisemitische, ausländerfeindliche und chauvinistische Positionen. So hätten beispielsweise 30 bis 50 Prozent der Aussage zugestimmt, dass Ausländer nur nach Deutschland kommen, um den Sozialstaat auszunutzen.

"Mehrheit befürwortet die Akzeptanz von Differenzen"