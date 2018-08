- "Die Menschen müssen wieder näher an den Staat heran"

Wie wäre es mit einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland? Das könnte so etwas wie die Wehrpflicht sein bzw. ein Dienst in einer zivilen Einrichtung zum Nutzen der Allgemeinheit. Die Debatte darüber gibt es ja immer wieder und verläuft kontrovers. Jetzt hat sie die CDU angestoßen. Der Vize-Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Johannes Richert, forderte im Inforadio, lieber die derzeit 100.000 Freiwilligenplätze aufzustocken.