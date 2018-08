ZB Bild: ZB

Mo 06.08.2018

- DRK: Bund sollte mehr Freiwilligenplätze schaffen

Wie wäre es mit einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland? Das könnte so etwas wie die Wehrpflicht sein bzw. ein Dienst in einer zivilen Einrichtung zum Nutzen der Allgemeinheit. Die Debatte darüber gibt es ja immer wieder und verläuft kontrovers. Jetzt hat sie die CDU angestoßen. Der Vize-Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Johannes Richert, forderte im Inforadio, lieber die derzeit 100.000 Freiwilligenplätze aufzustocken.

Wörtlich sagte Richert: "Wir könnten hier viel mehr Menschen, die sich bewerben, zum Einsatz bringen - wenn die Zahl dieser zur Verfügung stehenden Plätze durch den Bund erhöht würden. Wenn aber so ein Dienst kommen sollte, dann ist es für uns wichtig, dass die, die bei uns abgeordnet werden, freiwillig diese Organisation auswählen." Das DRK sei völkerrechtlich verpflichtet, nur freiwillig arbeitende oder dienende Helfer zu haben: "Aus dem Grund können wir zwangsverpflichtete nicht zum Einsatz bringen."