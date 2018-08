Bild: imago sportfotodienst

Mo 06.08.2018 | 12:45 | Interviews

- So sorgen die Veranstalter für Sicherheit

Nun steigt also auch Berlin in das Multi-Sport-Ereignis des Sommers ein. Sieben Europameisterschaften finden zeitgleich statt, in Glasgow, in Schottland und ab heute auch in Berlin, die Leichtathletik-EM. Und sie beginnt heute nachmittag nicht nur im Olympiastadion, sondern auch auf dem Breitscheidplatz. Jens Großkopf ist Sicherheitsbeauftragter der EM - er sagte im Inforadio: Natürlich spielt das Thema Schutz vor Terror eine Rolle bei Großveranstaltungen im Öffentlichen Raum - nicht nur auf dem Breitscheidplatz.