Bild: imago sportfotodienst

Mo 06.08.2018 | 06:45 | Interviews

- Leichtathletik-EM in Berlin startet

An diesem Montag beginnt im Olympiastadion die Europameisterschaft der Leichtathletik 2018. Sie ist Teil der neuen European Championships, die in Glasgow und Berlin stattfinden. Was sich die deutschen Sportler für diesen wichtigen Wettbewerb vorgenommen haben, das besprechen wir mit Jürgen Kessing - er ist Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.