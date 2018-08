imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 06.08.2018 | 09:05 | Interviews

- Nouripour: "Iran-Sanktionen nützen nur den Konservativen"

Die erste Runde der US-Sanktionen gegen Teheran tritt am frühen Montagmorgen in Kraft. Mit den Strafmaßnahmen will US-Präsident Donald Trump die iranische Regierung unter Druck setzen. Andererseits kündigte er kürzlich an, wieder ganz offen mit dem Iran verhandeln zu wollen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Nouripour, hat die Wiedereinführung der US-Sanktionen gegen den Iran kritisiert. Davon würden vor allem konservative Kräfte im Land profitieren, sagte Nouripour im inforadio.



Den Druck bekomme in erster Linie die Zivilgesellschaft zu spüren, so Nouripour. Es gebe bereits eine neue Repressionswelle, die Menschenrechtler und die Kleidungsvorschriften für Frauen betrifft.



Nouripour äußerte die Hoffnung, dass das Atomabkommen bestehen bleibt. Gleichzeitig warnte er die EU, aus Sorge um das Abkommen die innenpolitischen Probleme im Iran zu ignorieren. Wichtig sei, dass Gespräche zwischen den USA und dem Iran zustande kämen.





Die Sanktionen werden am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr deutscher Zeit (Mitternacht/Ortszeit Washington) wirksam, wie aus einer Übersicht des Finanzministeriums hervorgeht.



Die Maßnahmen waren im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt worden. Die 2015 erzielte Vereinbarung soll die Islamische Republik am Bau von Atombomben hindern. Teheran hatte sich im Gegenzug für wirtschaftliche Lockerungen und mehr Investitionen ausländischer Unternehmen dazu bereit erklärt, sein Atomprogramm aufzugeben und sich Kontrollen zu unterwerfen.

Zweite Sanktionsrunde im November