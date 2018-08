Der miese Enkeltrick: Fälle in Berlin häufen sich

In Berlin sind derzeit massiv sogenannte Enkeltrick-Betrüger aktiv. Das haben Recherchen von Inforadio ergeben. Demnach sind dem Landeskriminalamt seit Juli rund 30 dieser Taten gemeldet worden. Ein leitender Ermittler spricht von einer "ungewöhnlichen Häufung". Angelika Nailor ist Geschäftsführerin von Ehrenamt Gießen e.V. und leitet dort ein Projekt zur Ausbildung von Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren. Schon einfache Tricks können helfen, sagt sie.



"Ich melde mich nie mehr mit meinem Namen am Telefon", erklärte Nailor im Inforadio. Gerade älteren Menschen würde es schwerfallen, dubiose Anrufer abzuwimmeln. "Man will helfen. Gerade ältere Menschen haben noch ein ganz anderes Gefühl für Höflichkeit und Anstand. Man legt nicht einfach auf. Man sagt auch seinen Namen am Telefon."

Doch damit spielt man den Betrügern laut Nailor in die Hände. Spätestens wenn der Anrufer nach Bargeld fragt, sollten alle Alarmglocken schrillen, sagt sie - insbesondere dann, wenn der Anrufer sagt, er könne nicht selbst kommen, ein Freund werde das Geld abholen.

Spätestens dann sollten Betroffene auflegen und am besten richtige Verwandte anrufen und nachfragen, ob ein Enkel oder Neffe tatsächlich in Not sei und wo er sich aufhalte. Außerdem solle man die Polizei informieren.