Sa 04.08.2018 | 08:24 | Interviews

- "Das Geld für die Bauern kommt nicht zu spät"

Brandenburg will die von Dürre geschädigten Landwirte mit mindestens fünf Millionen Euro unterstützen. Vor allem tierhaltende Betriebe sollen Geld bekommen. Die Landesregierung macht sich zudem für Risikorücklagen stark, damit die Bauern vorsorgen können - auch die EU-Kommission sagte Hilfe zu. Wolfgang Scherfke, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands Brandenburg, zeigte sich im Inforadio zufrieden mit der Ankündigung.



Das Soforthilfeprogramm solle vor allem den tierhaltenden Betrieben zugute kommen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Damit könnten Futtermittelzukäufe mitfinanziert werden, damit Betriebe nicht gezwungen seien, Tiere zu verkaufen oder notzuschlachten. Außerdem soll ein weiteres Hilfspaket im Rahmen der Diskussion um den Landeshaushalt 2019 bereitgestellt werden, so Woidke. Dann könnten Betriebe, die in diesem Jahr massiv von Ernteausfällen betroffen sind, zumindest einen teilweisen Schadensausgleich vom Land erwarten. Brandenburg will zudem erneut eine Bundesratsinitiative starten, mit der Landwirten die steuerfreie Bildung von Risikorücklagen in guten wirtschaftlichen Jahren ermöglicht werden soll.

Landesbauernverband zufrieden

Die fünf Millionen Euro Soforthilfe in Brandenburg würden insgesamt wahrscheinlich nicht reichen, sagte Scherfke im Inforadio. "Aber wir sind trotzdem sehr zufrieden, dass unsere Landesregierung sich klar positioniert hat." Dieses Jahr sei für die Landwirtschaft außerordentlich. "Wir sind aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, den Betrieben zu helfen, dass sie diese Dürre überstehen", so der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes. Wie gut jeder einzelne Landwirt an die Soforthilfe kommen kann, wisse man noch nicht, so Scherfke. "Im Augenblick wird im Ministerium an der Richtlinie gearbeitet. Nach unseren Informationen soll sie im September fertig sein." Dabei gehe es um rechtliche Fragen, vor allem um das Wettbewerbsrecht - auch auf europäischer Ebene.

Fördergelder sollen früher ausgezahlt werden

Er gehe davon aus, dass das Geld für die Bauern nicht zu spät komme, so Scherfke. Der Erlös aus der diesjährigen Ernte hätte ohnehin erst jetzt zur Verfügung gestanden: "Es ist auch ein wenig geerntet worden. Es ist ja nicht so, dass wir einen Totalausfall hatten." Wer in ganz prekären Finanznöten sei, könne auch Hilfe von der Landwirtschaftlichen Rentenbank bekommen, die Übergangsdarlehen anbiete. Außderm entschied die EU-Kommission am Donnerstag, betroffenen Landwirten früher das für sie vorgesehene Fördergeld auszuzahlen. Sie sollen ausnahmsweise auch von einigen Anforderungen zum Umweltschutz befreit werden. Konkret ist vorgesehen, dass Betriebe ihnen zustehende EU-Mittel schon Mitte Oktober statt wie üblich im Dezember erhalten können. Nach Schätzungen der Versicherungsbranche drohen der Landwirtschaft in Deutschland Dürreschäden in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro.

