- Im Osten wird weniger verdient

Wer im bayerischen Ingolstadt einen Vollzeitjob hat, verdient mehr als doppelt so viel wie ein Arbeiter oder Angestellter im sächsischen Görlitz. Auf Kreisebene liegt das bayerische Erlangen an der Spitze, ganz unten findet man den sächsischen Erzgebirgskreis. Hier ist die Differenz ähnlich groß. Diese großen Unterschiede hemmten das Wirtschaftswachstum, erklärt Stefan Gärtner von der Westfälischen Hochschule. Gut Ausgebildete zögen in die Wachstumszentren und verließen die peripheren Räume. Besonders die altindustriell geprägten Regionen seien betroffen.

Die Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland gehen regional weiter stark auseinander und bleiben im Osten klar unter dem Niveau im Westen. Am wenigsten bekamen Vollzeitbeschäftigte Ende vergangenen Jahres im Mittel mit 2183 Euro brutto im Monat im Landkreis Görlitz in Sachsen. Dort brauche man neue Konzepte, die zuließen, dass die Bevölkerung weiter abnehme, die Lebensqualität sowie Chancen und Zugänge aber trotzdem erhalten blieben, meint Gärtner. Es sei unrealistisch, eine Reindustrialisierung hinzubekommen, weil die Infrastrukturen auf der polnischen Seite der Grenze ähnlich, aber die Arbeitskosten deutlich geringer seien.

Hamburg an der Spitze, Schlusslicht: Mecklenburg-Vorpommern

Im Ländervergleich Spitze sind die mittleren Verdienste in Hamburg mit 3619 Euro, wie die Statistik der Arbeitsagentur weiter ergab. Es folgen Baden-Württemberg mit 3546 Euro und Hessen mit 3494 Euro. Schlusslicht der Länder ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro, knapp davor liegen Thüringen (2459 Euro) und Sachsen (2479 Euro).

