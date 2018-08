- Union auf Rekordtief, AfD auf Rekordhoch

Rekordtief für die Union, Rekordhoch für die AfD – das sagt der aktuelle ARD-Deutschlandtrend. Demnach liegt die Union nur noch bei 29 %, die SPD bei 18 %, die AfD gleich dahinter mit 17 %, die Grünen 15 bekämen %, die Linke 9 und die FDP 7 %. Für die Bundesregierung heißt das: Das ist der geringste Rückhalt in der Wahlbevölkerung, den der Deutschlandtrend je gemessen hat. Wir sprechen über die Zahlen mit Julia Barth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.



Die SPD ist weiter im Dauertief: Würde am kommenden Sonntag gewählt, bliebe sie mit 18 Prozent unverändert auf dem niedrigen Niveau des Vormonats. CDU/CSU und SPD erreichen zusammen nur noch 47 Prozent der Wählerstimmen und haben damit die geringste Unterstützung, die bisher für diese Regierungsparteien im ARD-DeutschlandTrend gemessen wurde. Die AfD profitiert und kommt mit 17 Prozent auf ihren neuen Rekordwert (+1). Die FDP käme auf 7 (-1), die Linkspartei unverändert auf 9 und die Grünen auf 15 Prozent (+1). Für die Sonntagsfrage wurden von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1508 Wahlberechtigte in Deutschland befragt.

Diese Entwicklung zeigt sich auch bei konkreten Politikfeldern: In keinem Bereich kann die Regierung eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugen. Schaut man sich die von den Befragten als am wichtigsten eingeschätzten Politikfelder an, wird die kritische Haltung gegenüber der Bundesregierung sehr sichtbar: 69 Prozent der Befragten halten Gesundheitspolitik und Pflege für ein sehr wichtiges Thema.

Auch in anderen Politikfeldern kann die Bundesregierung wenig punkten. Bei der Digitalisierung (31 Prozent zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden, 57 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden), der Klimapolitik (31 Prozent zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden, 65 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden) und der Asyl- und Flüchtlingspolitik (22 Prozent zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden, 77 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden) fällt das Urteil über die Arbeit der Bundesregierung überwiegend negativ aus. Bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist die Kritik an der Bundesregierung am größten: Nur 16 Prozent sind zufrieden mit den Bemühungen der Bundesregierung in diesem Politikfeld, 77 Prozent sind unzufrieden.

Interessant ist, dass gerade mal 39 Prozent der Befragten, die Asyl- und Flüchtlingspolitik als sehr wichtiges Thema bewerten. Hier werden bis auf die Digitalisierung alle anderen von uns abgefragten Themen als wichtiger eingeschätzt.

Politikerzufriedenheit: Merkel und Seehofer auf Tief seit Bundestagswahl

Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung spiegelt sich auch in der Bewertung der Politiker wider. Dies wird deutlich, wenn man einen Blick auf die Hauptakteure wirft: Mit der Arbeit von Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel sind 46 Prozent der Befragten zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden (-2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat). Seit der letzten Bundestagswahl ist das ihr Tiefstwert. 54 Prozent sind mit ihrer Arbeit aktuell weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden.