Volker Lannert /Universität Bonn/dpa Bild: Volker Lannert /Universität Bonn/dpa

Do 02.08.2018 | 15:05 | Interviews

- Der Mozart der Mathematiker

Und plötzlich reden alle über Mathematik - weil der deutsche Mathe-Professor Peter Scholze den wichtigsten Mathematikpreis der Welt bekommen hat, weil alle Experten Scholze genial finden, aber keiner so richtig erklären kann, was er genau macht und weil Scholze mit seinen 30 Jahren auch noch aussieht wie der Kumpel von nebenan, mit dem man gerne mal ein Bier zusammen trinkt. Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Martin Grötschel, fände es wunderbar, wenn das dazu führt, dass sich die Leute in Deutschland damit beschäftigen würden, was Mathematik alles leistet.

Als zweiter Deutscher überhaupt ist der Bonner Mathematiker Peter Scholze mit einem der renommiertesten Preise seines Fachs, der Fields-Medaille, ausgezeichnet worden. Das sei "schon eine herausragende Ehre", sagte der 30-jährige gebürtige Dresdner der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Verleihung beim Internationalen Mathematiker-Kongress am Mittwoch in Rio de Janeiro. Das Prestige der Fields-Medaille ist mit dem der Nobelpreise vergleichbar. Die Internationale Mathematische Union verleiht die Medaille seit 1936 alle vier Jahre an bis zu vier herausragende Mathematiker unter 40 Jahren. Neben Scholze bekamen dieses Mal Akshay Venkatesh (Princeton University und Stanford University, USA), Alessio Figalli (ETH Zürich, Schweiz) und Caucher Birkar (Cambridge University, Großbritannien) die goldene Medaille, die mit einem Preisgeld von knapp 10.000 Euro verbunden ist.

"Was mich interessiert, sind die ganzen Zahlen"