- DIHK will Diesel-Nachrüstung auch mit Steuergeld

Am 2. August 2017 trafen sich mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und Autobosse, um pauschale Fahrverbote zu verhindern. Doch was hat der damalige Dieselgipfel gebracht? "Die damals beschlossenen Software-Updates und die Umtauschprämien bringen zwar etwas, aber nicht in dem Maße, dass in allen Städten die Grenzwertre eingehalten werden können", betont Ute Dauert vom Umweltbundesamt. Es brauche mehr verkehrslenkende Maßnahme und auch Hardware-Nachrüstungen. "An manchen Orten werden wir um Diesel-Fahrverbote nicht herum kommen," fügt Dauert hinzu.