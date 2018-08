dpa Bild: dpa

Do 02.08.2018 | 12:05 | Interviews

- Alleinerziehende doppelt so häufig arm

Das Statistische Bundesamt hat Zahlen veröffentlicht, die das Dilemma der Alleinerziehenden in Deutschland schonungslos offenlegen: Ihre Armutsgefährdungsquote lag 2016 bei 33 Prozent, während sie im Bevölkerungsdurchschnitt 16 Prozent betrug. Darüber hinaus hatten knapp zwei Drittel der Menschen in Alleinerziehendenhaushalten nicht die finanziellen Mittel, unerwartete Ausgaben von etwa tausend Euro zu bestreiten. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Alex Krämer aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Informationen der Statistiker zusammen.

Infos im www destatis.de - "Alleinerziehende in Deutschland“ - das Begleitheft Hier können Sie sich das Begleitheft des Statistischen Bundesamts zum Thema "Alleinerziehende in Deutschland 2017" als pdf herunterladen.



Die Zahl der Familien mit nur einem Elternteil ist in den vergangenen 20 Jahren um 200.000 auf 1,5 Millionen Familien im Jahr 2017 gestiegen, heißt es in den Zahlen des Statistischen Bundesamtes weiter. Damit wachsen in ungefähr jeder fünften Familie in Deutschland Kinder mit nur einem Elternteil auf. Der Trend ist gegenläufig zu der Gesamtzahl der Familien. Diese sank in den vergangenen 20 Jahren um 1,2 Millionen auf 8,2 Millionen Familien. Trotzdem bleibt die Familie mit beiden Eltern mit 70 Prozent die große Mehrheit.



Viele nicht erwerbstätige, alleinerziehende Mütter wünschen sich eine Beschäftigung. Mehr als ein Viertel der betreffenden Frauen hatte im vergangenen Jahr keine Arbeit. 55 Prozent von ihnen wären allerdings an einem Job interessiert, hieß es. Familiäre oder persönliche Gründe seien die am häufigsten genannten Hinderungsgründe. Anders sieht es laut Angaben der Behörde bei nicht erwerbstätigen Mütter aus, die in einer Beziehung leben: Von ihnen wünschen sich nur 29 Prozent eine Arbeitsstelle.

Berlin ist Spitzenreiter