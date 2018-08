Marijan Murat/dpa Bild: Marijan Murat/dpa

Do 02.08.2018 | 09:05 | Interviews

- Umweltbundesamt: Dieselgipfel hat Ziele verfehlt

Am 2. August 2017 trafen sich mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und Autobosse, um pauschale Fahrverbote zu verhindern. Doch was hat der damalige Dieselgipfel gebracht? "Die damals beschlossenen Software-Updates und die Umtauschprämien bringen zwar etwas, aber nicht in dem Maße, dass in allen Städten die Grenzwertre eingehalten werden können", betont Ute Dauert vom Umweltbundesamt. Es brauche mehr verkehrslenkende Maßnahme und auch Hardware-Nachrüstungen. "An manchen Orten werden wir um Diesel-Fahrverbote nicht herum kommen," fügt Dauert hinzu.



Auch auf Inforadio.de dpa Do 02.08.2018 | 07:50 | Interviews Verbraucherschützer kritisieren Politik und Wirtschaft An diesem 2. August vor einem Jahr fand in Berlin der sogenannte Diesel-Gipfel von Politik, Verbänden und Autoindustrie statt. Doch was hat der Gipfel gebracht? Nicht viel, kritisieren die Verbraucherzentralen. Die Bundesregierung lasse Dieselbesitzer nach wie vor im Regen stehen, sagt Marion Jungbluth vom Bundesverband Verbraucherzentralen. Die dringend benötigte Hardware-Nachrüstung der Fahrzeuge finde nach wie vor nicht statt. Den Auto-Herstellern selbst warf Jungbluth vor, kein Verantwortungsbewusstsein zu besitzen.

Die Krise ist in vollem Gange, als sich am 2. August 2017 in Berlin mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und Autobosse treffen. In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten, Schuld sind vor allem Dieselabgase. Abgase jener Fahrzeuge also, mit denen die Industrie viel Geld verdient hat. Eine deutsche Schlüsselindustrie, die durch Abgasmanipulationen viel Vertrauen verloren hat.

Autoverband: Maßnahmenpaket zeigt Wirkung