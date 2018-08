- Volle Verantwortung, wenig Geld

Wieviele Alleinerziehende bei uns leben und wie es um ihre soziale Lage bestellt ist, darüber klärt am Donnerstag das Statistische Bundesamt auf. Kritiker bemängeln seit langem, dass der deutsche Sozialstaat und auch die Steuerpolitik Alleinerziehende nach wie vor benachteiligt. Claudia Chmel, Geschäftsführerin des Landesverbands Berlin vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter, erneuert im Inforadio ihre Forderung nach einer Kindergrundsicherung, die alle Leistungen bündelt: "Wir sind darüber mit Bundesfamilienministerin Giffey im Gespräch. Für sie ist das durchaus denkbar, aber die Zeit sei noch nicht reif."



Die Kindergrundsicherung erspare den Müttern das Wandern "von Pontius nach Pilatus", so Biehn weiter. Wichtig sei aber in jedem Fall, dass die Kindergrundsicherung nicht au fandere Leistungen wie Hartz Vier angerechnet werde. Väter dürften dabei nicht aus der Verantwortung entlassen werden, betonte Biehn weiter. Der Staat müsse "das Geld dort holen, wo es auch zu holen ist." Ein weiterer wichtiger Faktor seien die Kinderbetreuungszeiten, die zu oft nicht mit den Arbeitszeiten der Mütter kompatibel seien. Ergänzende Kinderbetreuungszeiten würden auch viele Mütter aus der Hartz Vier-Falle herausholen und das Armutsrisiko vermindern, so Biehn.

Das sieht auch die Diakonie Deutschland so. Maria Loheide, Diakonie-Vorstand Sozialpolitik, sagte der dpa in Berlin. "Die Gruppe der Alleinerziehenden ist von sozialen Risiken am meisten betroffen."



An diesem Donnerstag präsentiert das Statistische Bundesamt in Berlin neue Zahlen über Alleinerziehende und ihre regionale Verteilung. Beleuchtet werden auch die Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden - und ihre finanzielle Situation. Während die Zahl der Familien in den vergangenen 20 Jahren insgesamt abgenommen hat, gibt es immer mehr Väter und vor allem Mütter, die ohne Partner mit mindestens einem Kind leben.



Knapp eine Million Kinder Alleinerziehender in Deutschland leben laut der Bertelsmann-Stiftung von Hartz IV. Die Betroffenen hätten weniger Bildungsmöglichkeiten als die meisten Kinder in Paarbeziehungen, sagte Loheide. Eine Kindergrundsicherung müsse die speziellen Bedürfnisse der Minderjährigen berücksichtigen. Nur so könnten die betroffenen Kinder unter gleichen Bedingungen aufwachsen wie ihre bessergestellten Altersgenossen.