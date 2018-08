imago/Florian Schuh Bild: imago/Florian Schuh

Do 02.08.2018 | 09:25 | Interviews

- Die wahre Geschichte der kleinen Unku

Wer in der DDR aufgewachsen ist, der kennt das Buch “Ede und Unku“. Das Sinteza-Mädchen Unku wurde 1944 in Auschwitz von den Nazis ermordet. Unku ist die Urgroßcousine von Janko Lauenberger. Der 42-jährige Musiker hat sich mit der Journalistin Juliane von Wedemeyer auf Spurensuche gemacht - herausgekommen ist das Buch “Ede und Unku - die wahre Geschichte“: “Wir waren in vielen Archiven und haben NS-Akten durchwühlt. Dabei sind wir auf erschreckende Einzelheiten gestoßen, wie zum Beispiel die Nazis in ihrem Briefverkehr über Unku sprachen“, erzählt Lauenberger.