Bild: dpa

- Supersommer für Berliner Bäderbetriebe

Alle stöhnen über die Hitze - nur nicht die Bäderbetriebe. Die können sich in diesem Jahr über vieles beklagen, aber nicht über mangelnden Zulauf. Beschwerden der Nutzer gibt es allerdings trotzdem: unflexible Öffnungszeiten, unfreundliche Mitarbeiter oder Schließungen wegen technischer Defekte. Am Mittwoch will der Vorstand die aktuellen Besuchszahlen vorstellen. Wie die Bilanz ausfällt, darüber reden wir mit Andreas Scholz-Fleischmann, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe.