- Zu wenig Pflegekräfte auf dem Markt

Das Bundeskabinett hat ein Sofortprogramm beschlossen, um die Situation im Krankenhaus- und Pflegebereich zu verbessern. 13.000 zusätzliche Stellen für Pflegeheime sollen finanziert werden. Auch Krankenhäuser bekommen mehr Geld für die Pflege, müssen aber ab 2020 auch mit Sanktionen rechnen, wenn sie nicht genug Personal haben. Das sieht Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kritisch: "Wenn es harte Sanktionen gibt, dann bleibt ja den Krankenhäusern nichts anderes übrig, als Patienten nicht aufzunehmen, Patienten zu entlassen, um die Quote zu erreichen - und das bei einem Arbeitsmarkt, wo es keine Kräfte gibt."



Die Bundesregierung will mit mehr Personal die Situation in der Pflege verbessern. Dazu brachte das Kabinett am Mittwoch den Entwurf des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) auf den Weg, das unter anderem das "Sofortprogramm Pflege" umsetzt. Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Es soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.