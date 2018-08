dpa Bild: dpa

Mi 01.08.2018

Mehr Alkohol durch die Hitze

Alle stöhnen unter der Hitze - nicht so die Weinbauern. Während viele Landwirte mit horrenden Ernteausfällen rechnen und nach Soforthilfen rufen, reiben sich die Winzer die Hände: Die brennende Sonne mit entsprechenden Rekordtemperaturen, beides treibt die Trauben zu vorzeitiger Reife. Die Ernte beginnt in diesem Jahr früher als sonst, die Winzer rechnen mit einem Jahrhundertwein. Manfred Lindicke, Geschäftsführer von "Weinbau Lindicke" in Werder, freut sich zwar auch über einen größeren Ertrag, befürchtet aber einen Qualitätsverlut wegen der Hitze: Die Trauben hätten zu wenig Säure und seien süßer. Das heißt: Mehr Alkohol, weniger Säure im Wein.