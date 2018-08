dpa Bild: dpa

Mi 01.08.2018 | 12:45 | Interviews

- Kabinett beschließt Sofortprogramm zur Pflege

Die Kanzlerin hat Ferien, aber das Kabinett arbeitet trotzdem. Mehrere Gesetzentwürfe wurden am Mittwoch auf den Weg gebracht, darunter einen zur Pflege. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 13.000 neue Pflegestellen in Altenheimen schaffen, Krankenhäuser sollen verpflichtet werden, eine Mindestzahl von Pflegekräften zu garantieren. Bettina Nutz aus unserem Hauptstadtstudio fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Die Bundesregierung will mit mehr Personal die Situation in der Pflege verbessern. Dazu brachte das Kabinett am Mittwoch den Entwurf des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) auf den Weg, das unter anderem das "Sofortprogramm Pflege" umsetzt. Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Es soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.



13.000 neue Pflegekräfte ab Januar 2019

"Ab Januar 2019 können in stationären Pflegeeinrichtungen 13.000 Pflegekräfte neu eingestellt werden", betonte Spahn. Jede zusätzliche oder aufgestockte Stelle für Pflegekräfte in Krankenhäusern würden die Krankenversicherung finanzieren. "Auch die Tarifsteigerungen in der Krankenhauspflege werden vollständig von den Kostenträgern übernommen, und zwar rückwirkend ab dem Jahr 2018", betonte der Minister. Der Gesetzentwurf regelt unter anderem, wie viel Pflegepersonal an Krankenhäusern zur Versorgung der Patienten mindestens beschäftigt sein muss. Ab 2020 soll eine Mindestpersonalausstattung verpflichtend sein. Zudem soll sich die Finanzierung der Pflegepersonalkosten nicht mehr nach Fallpauschalen ausrichten.

Pflegeberufe sollen attraktiver werden