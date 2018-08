dpa Bild: dpa

Mi 01.08.2018 | 08:05 | Interviews

- Supersommer für Berliner Bäderbetriebe

Alle stöhnen über die Hitze - nur nicht die Bäderbetriebe. Die können sich in diesem Jahr über vieles beklagen, aber nicht über mangelnden Zulauf. "Wir haben super Besucherzahlen, die Bäder sind voll, ganz anders als im letzten Jahr", freut sich Andreas Scholz-Fleischmann, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe. Wenn es im August so schön bleibe, dann gebe es mehrere hunderttausend Besucher mehr allein in den Sommerbädern. Personell sei man aber "an der Kante", so Scholz-Fleischmann. Deshalb seien längere Öffnungszeiten aktuell auch kein Thema.