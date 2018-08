- Flüchtlinge dürfen wieder Angehörige nachholen

Von diesem Mittwoch an dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder enge Familienmitglieder nach Deutschland holen - allerdings ist die Zahl pro Monat auf bundesweit 1.000 beschränkt. Anträge nimmt unter anderem die deutsche Botschaft in Beirut entgegen - und hat schon jetzt deutlich mehr Anfragen als das Kontingent hergibt. Über die Lage vor Ort berichtet ARD-Nahost-Korrespondentin Anne Allemling.



Deutsche Botschaften und Konsulate in den Syrien-Anrainerstaaten verzeichnen einem Bericht zufolge einen großen Andrang beim Familiennachzug. Den Vertretungen in Jordanien, Libanon, Irak und der Türkei liegen derzeit 31.340 Terminanfragen von Angehörigen in Deutschland lebender Flüchtlinge vor, wie laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht.



Allein 22.100 dieser Anträge gingen demnach in der deutschen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein. In seiner Antwort kündigt das Auswärtige Amt den Angaben zufolge auch personelle Verstärkung an: "Die Botschaften Amman und Beirut werden kurzfristig einen zusätzlichen Visa-Entscheider erhalten", heißt es in dem Schreiben.