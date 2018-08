- Herrmann glaubt an "deutlich beschleunigte Verfahren"

Das Wort "Anker" steht keineswegs für einen rettenden Hafen in stürmischer See. Es ist aus den Anfangsbuchstaben folgender Wörter gebildet: An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das sind die Aufgaben, die diese Zentren künftig gebündelt erfüllen sollen. Bisher sind dafür verschiedene Stellen zuständig. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter, Justiz und Ausländerbehörden sollen in den Ankerzentren zusammenarbeiten, wie es der Koalitionsvertrag von Union und SPD vorsieht.



In den Ankerzentren soll die Identität der Flüchtlinge festgestellt werden. "Nach der Altersfeststellung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in Obhut genommen, Erwachsene verbleiben in den Anker-Einrichtungen", heißt es weiter. Der Aufenthalt dort soll in der Regel maximal 18 Monate dauern, bei Familien mit minderjährigen Kindern 6 Monate. Ferner haben die Koalitionäre festgehalten: "Wir streben an, nur diejenigen auf die Kommunen zu verteilen, bei denen eine positive Bleibeprognose besteht. Alle anderen sollen, wenn in angemessener Zeit möglich, aus diesen Einrichtungen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden."