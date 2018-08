dpa Bild: dpa

Mi 01.08.2018 | 09:05 | Interviews

- Asylrecht-Experte: "Regelungen sind völlig justizfrei"

Vor dem Bürgerkrieg sind viele Syrer nach Deutschland geflüchtet. Doch Angehörige konnten die meisten von ihnen zuletzt nicht zu sich holen. Das ändert sich nun - aber längst nicht für alle. "Das Verfahren ist typisch deutsch: umfangreich geregelt und letztlich völlig justizfrei. Was da entschieden wird, kann man praktisch nicht vor Gericht überprüfen lassen, sondern man muss darauf hoffen, dass alles richtig läuft", kritisiert der Jurist und Asylrecht-Experte Thomas Oberhäuser.



Viele Flüchtlinge durften zwei Jahre lang keine Angehörigen nach Deutschland holen. An diesem Mittwoch ändert sich das. Dann wird der Familiennachzug auch für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus nach langem Hin und Her zwischen Union und SPD wieder möglich, wenn auch in engen Grenzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:



Auch auf Inforadio.de imago stock&people Mi 01.08.2018 | 06:25 | Interviews Flüchtlinge dürfen wieder Angehörige nachholen Von diesem Mittwoch an dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder enge Familienmitglieder nach Deutschland holen - allerdings ist die Zahl pro Monat auf bundesweit 1.000 beschränkt. Anträge nimmt unter anderem die deutsche Botschaft in Beirut entgegen - und hat schon jetzt deutlich mehr Anfragen als das Kontingent hergibt. "Genaue Zahlen gibt es nicht. Der Druck ist aber relativ hoch, vor der deutschen Botschaft gibt es durchaus Andrang," berichtet ARD-Nahost-Korrespondentin Anne Allmeling.



Wer darf seine Familie zu sich holen?



In dem neuen Gesetz geht es nur um die Gruppe der sogenannten subsidiär Schutzberechtigten. Denn wer in seiner Heimat politisch verfolgt wurde oder nach der Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt ist, darf ohnehin seine Familie nachholen. Und zwar auch dann, wenn er für deren Unterhalt nicht selbst aufkommen kann. "Subsidiären Schutz" erhält, wer zwar nicht verfolgt wird, bei einer Rückkehr ins Herkunftsland aber trotzdem in Gefahr wäre, etwa weil dort Krieg herrscht. Das betrifft vor allem Flüchtlinge aus Syrien.



Welche Angehörigen dürfen kommen?



Erwachsene können Ehepartner und minderjährige Kinder zu sich holen. Auch die Eltern unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erhalten Visa. Für den Familiennachzug zu den Eltern ist entscheidend, dass bereits vor dem Erreichen der Volljährigkeit ein formloser Antrag bei einer deutschen Botschaft oder einem Konsulat gestellt wurde.



Wie viele Menschen sind das?



Pro Monat werden maximal 1000 Angehörige nach Deutschland kommen dürfen. Da die Prüfung und Auswahl der Anträge in der Anfangsphase wohl nicht so schnell laufen wird, hat man verabredet, dass in den ersten fünf Monaten (von August bis Ende Dezember 2018) insgesamt 5000 Menschen Visa erteilt werden sollen. Ab Januar gilt dann aber eine starre Kontingent-Regelung von 1000 Visa pro Monat.



Aktuell gibt es bereits 34 000 Terminanfragen von Antragstellern bei den deutschen Auslandsvertretungen. Allerdings stammen viele dieser Anfragen aus dem Herbst 2016. Nicht alle Menschen, die sich damals um ein Visum zum Familiennachzug bemüht hatten, dürften dies heute noch wollen. Einige von ihnen sind wohl auch mit Hilfe von Schleppern gekommen.



tagesschau.de NDR Neuregelung voller Probleme - Behelfslösung Familiennachzug Nach langem Streit tritt am 1. August die neue Regelung zum Familiennachzug in Kraft. Kommen dürfen aber nur 1000 pro Monat. Ihre Auswahl dürfte schwierig werden - und die Gerichte beschäftigen.