- Sollten Handys in Schulen verboten werden?

An französischen Schulen sind Handys und Tablets künftig tabu: Schüler bis zum Alter von 15 Jahren dürfen solche Geräte nicht mehr im Unterricht dabei haben. Das hat das Parlament in Paris entschieden. Damit wurde die bisherige Regelung verschärft - denn bislang war es "nur" verboten, Smartphones während des Unterrichts zu benutzen. Der Vorsitzende des Landes-Elternausschusses, Heise, sprach sich im Inforadio gegen ein generelles Verbot nach französischem Vorbild aus.

Ähnlich äußerte sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres - auch sie ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen.



Für eine zentrale Vorschrift für alle Berliner Schulen sehe sie derzeit keinen Anlass, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Schulen könnten die Frage der Handynutzung gut in eigener Verantwortung regeln. In den Schulkonferenzen seien neben Schulleitung auch Eltern und Schüler vertreten. Sie würden die Situation an der jeweiligen Schule kennen und könnten gemeinsam entschieden, ob oder wann ein Handy benutzt werden darf.



Das in Paris beschlossene Gesetz verbietet grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. Das gilt für den Unterricht ebenso wie für den Pausenhof. Die Schulen dürfen aber Ausnahmen festlegen.