- Lütke Daldrup: "Berlins Flughäfen funktionieren gut"

Ausgerechnet jetzt, in der Ferienzeit, tobt unter den Airlines ein Kampf um "Slots", um mehr Passagiere und mehr Gewinne. Da die Fluggesellschaften aber nicht immer genügend Maschinen und Crews zur Verfügung haben, gibt es Verspätungen, und viele Flüge fallen sogar ganz aus. Deshalb wurden wir neugierig, als Engelbert Lüdtke-Daldrup, der Chef der Berliner Flughafengesellschaft, heute zu einem Pressegespräch einlud. Thema: Der Flugverkehr von und nach Berlin in der Ferienzeit. Inforadio-Flughafenexperte Thomas Rautenberg hat zugehört.





Der Flughafenchef zeigte sich mit dem Flugbetrieb in Berlin nach der Hälfte der Sommerreisesaison zufrieden. An Spitzentagen seien bis zu 120 000 Passagiere an den beiden Flughäfen abgefertigt worden.



Was Verspätungen betreffe, gebe es "insgesamt in Deutschland keine gute Situation". Im deutschen Vergleich könnten sich die Berliner Flughäfen aber sehen lassen: In jedem der ersten sechs Monate hätten Tegel (77 Prozent im Schnitt) und Schönefeld (74 Prozent) bessere Pünktlichkeitswerte gehabt als Frankfurt, München und Düsseldorf.



Nach einer Analyse für den Monat Juni sind fast die Hälfte aller Verspätungen in Berlin auf eine verspätete Ankunft der Maschinen zurückzuführen. Manche Airlines hätten Schwierigkeiten, mit den von Air Berlin übernommenen Flugrechten, Maschinen und Mitarbeitern einen stabilen Flugplan hinzubekommen, sagte Lütke Daldrup. Technische Defekte der Flughafeneinrichtung habe es kaum gegeben.