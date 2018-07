- Experte: Schäden erst nach der Ernte absehbar

Soll der Staat den Bauern helfen, denen das Getreide vertrocknet und die nicht mehr ausreichend Futter für ihre Tiere haben? Darüber beraten heute Vertreter von Bund und Ländern. Prof. Frank Ewert ist Chef des Agrarforschungs-Zentrums Müncheberg - nach seinen Worten sind solche Fälle - sprich: Naturkatastrophen - eigentlich durch geltendes Recht bereits geregelt. Ein Kriterium sei allerdings, erst die gesamte Ernte abzuwarten. Erst dann sei klar, ob die Ausfälle im Gesamtvergleich wirklich so hoch sind.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner lehnt Soforthilfen vom Bund wegen der Dürre weiter ab. Im ARD-Mittagsmagazin vom rbb betonte die CDU-Politikerin, dass sie die Situation der Landwirte in Deutschland unterschiedlich bewerte. Vielen landwirtschaftlichen Betrieben gehe es schlecht, aber es gebe auch Regionen, wo die Ernte gut sei. Deshalb sei es Aufgabe der Politik, sich das genau anzuschauen. Man brauche auch repräsentative Daten, denn es gehe um Steuergelder. Bisher seien aber die Länder zuständig. Bauernpräsident Rukwied bekräftigte dagegen seine Forderung nach raschen finanziellen Hilfen und kritisierte die zögerliche Haltung der Bundesregierung.

Wegen der Hitzewelle müssen die ersten Atomkraftwerke ihre Leistung herunterfahren.



Das Atomkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg produziere bis zu zehn Prozent weniger Strom, teilte der Betreiber EnBW mit. Andere Kraftwerke in Deutschland und Europa könnten folgen.



Grund ist die erhöhte Wassertemperatur in den angrenzenden Flüssen. Ab einem gewissen Punkt dürfen die Kraftwerke kein Kühlwasser mehr entnehmen. Sie müssen dann den Betrieb herunterfahren oder ganz einstellen.



Da auch abgeschaltete Reaktoren weiter gekühlt werden müssen, könnte die Hitzewelle auch zu einem Sicherheitsproblem führen. Experten schließen im Extremfall eine Kernschmelze nicht aus.