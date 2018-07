- Aus für Filmorchester Babelsberg?

Das Filmorchester Babelsberg hat eine lange Tradition - und international großen Erfolg. Die Musiker haben im Laufe der Jahre den Soundtrack zu etlichen bekannten Kino- und TV-Produktionen eingespielt. Auch für große Galas und Konzerte werden die Babelsberger sehr gern gebucht. Doch die Frage ist: wie lange noch? Denn am Montag schreckte Intendant Klaus-Dieter Beyer mit der Ankündigung auf: das Orchester höre zum Jahresende auf - weil benachbarte Bauarbeiten das Arbeiten demnächst unmöglich machten. Sylvia Tiegs informiert.

Hintergrund: Am Mittwoch beginnen neben dem Orchestergelände bzw. dem Aufnahmestudio Bauarbeiten für eine sehr große Baustelle: Dort wird ein großes Bürogebäude gebaut. "Das weiß man auch schon lange". Das Aufnahmestudio des FOB ist zwar innen "state of the art", aber nach außen nicht gut isoliert.

Da das Orchester gut zur Hälfte von Aufnahmen lebt, sieht sich das Ensemble in seiner Existenz bedroht.