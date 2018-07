dpa Bild: dpa

- Dürre: Welche Hilfe bekommen die Landwirte?

Für viele Bauern ist dieser Sommer dramatisch: Trockenheit und Hitze sorgen für Ernteausfälle - von bis zu 70 Prozent. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat deswegen am Dienstag zu einem Krisentreffen von Bund und Ländern nach Berlin eingeladen. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, fordert im Inforadio ein generelles Umdenken der Bundesregierung beim Klimaschutz.



In den letzten Jahren sei viel versäumt worden, so die Grünen-Fraktionschefin. "Das, was wir jetzt erleben, ist natürlich auch ein Teil der Quittung dafür", sagte sie. Dabei gehe es nicht nur um die Landwirtschaft, sondern etwa auch um die aktuellen Waldbrände. Diese würden unter anderem durch Monokulturen verursacht - und da müssten auch die Funktionäre im Bauernverband umdenken. "Man kann jetzt nicht danach rufen, dass es Nothilfe gibt ohne wenigstens zu sagen: Auch wir müssen dringend unsere Art des Wirtschaftens verändert", so Göring-Eckardt. Die Bundesregierung könne den Landwirten gern helfen, müsse das aber an Bedingungen knüpfen. "Wir müssen raus aus der Massentierhaltung - und zwar nicht am Sankt Nimmerleinstag, sondern in Bälde", erklärte die Grünen-Fraktionschefin. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Felder anders bestellt werden." Das gehe auch ohne Gentechnik. "Es hilft ja nix, dass man den Teufel mit dem Beelzebub austreibt", sagte Göring-Eckardt. "Aber tatsächlich brauchen wir auch Forschung, um robustere Pflanzen zu generieren." Die Klimakrise lasse sich nicht mehr zurückdrehen. "Wir sollten uns nicht einbilden, dass dann schon reicht, dass wir das schon hinkriegen werden - mit ein bisschen Technik, ein bisschen Wissenschaft."

Krisentreffen in Berlin

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) lässt Hilfen des Bundes für die von der Dürre betroffenen Bauern prüfen. Am Dienstag werde es in ihrem Ministerium ein Treffen mit den Ländern auf Arbeitsebene geben, am Mittwoch werde sie dann dem Bundeskabinett Bericht über die aktuelle Lage erstatten, kündigte Klöckner am Sonntag an. Eine Entscheidung über Hilfen des Bundes werde allerdings nicht fallen, bevor Ende August der Erntebericht ihres Ministeriums mit detaillierten Angaben zu den Schäden vorliegt. "Ich bin sehr besorgt über die Auswirkungen der Dürre, unter der viele Bauern vor allem im Norden und im Osten Deutschlands leiden müssen", erklärte Klöckner in Berlin. Manche Bauern treibe "die Sorge um die Existenz" um.

Hilfe bei Wetterextremen ist eigentlich Ländersache