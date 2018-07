imago/Rust Bild: imago/Rust

Di 31.07.2018 | 09:05 | Interviews

- Wohnungsbau: Vorschriften haben sich vervierfacht

Wohnen und Mieten in Berlin - das ist eines der dicksten Bretter, das die rot-rot-grüne Koalition derzeit bohren muss und zwar schnell. Der Druck auf den Markt ist groß. Und das Bauen neuer Wohnungen ist gar nicht so einfach - unter anderem wegen immer mehr Bürokratie. RBB-Reporterin Andrea Everwien berichtet, dass seit 1990 rund 20.000 neue Bauvorschriften dazu gekommen sind.

Wenn gebaut wird, dann meistens teuer. Gerade im mittleren und unteren Preissegment fehlen Wohnungen. Gründe dafür gibt es viele.

Boden im privaten Besitz

Boden steht nicht oder nur in geringem Ausmaß zur Verfügung. Der Bericht der Investitionsbank Berlin verweist zwar auf Platz für rund 150.000 neue Wohnungen in Berlin, vieles befindet sich aber in privatem Besitz. Und private Eigentümer kann man nicht zwingen, zu bauen oder für eine Bebauung zu verkaufen.

Anwohner verhindern Bebauung

Außerdem wurden große Bauvorhaben verhindert, weil die Anwohner sie nicht wollten. Das Tempelhofer Feld oder die Elisabethaue in Pankow werden nicht bebaut, weil Parteien ihre Wählerklientel nicht vergrätzen wollen. Partizipation, also der langsame Weg, Anwohner mitzunehmen, dauert und kostet, ist in vielen Fällen aber offenbar unumgehbar.

Gestiegene Baukosten

Die Baukosten sind gestiegen, um ca. vier Prozent. Bauherren berichten, dass sie Probleme haben, Generalunternehmer für ihre Ausschreibungen zu interessieren.

Mehr Vorschriften

Ganz wichtiges Thema für Bauherren und Architekten: die Vorschriften. Die haben sich seit 1990 vervierfacht. Außerdem gelten in verschiedenen Bundesländern auch noch verschiedene Vorschriften. Beispiele: Die Größe von Glasplatten, die vor einen offenen Kamin gelegt werden müssen, darf in Hamburg 20 Zentimeter kleiner sein als in Berlin. Und in Berlin braucht man neuerdings nicht einen, sondern zwei Feuerrettungswege, die baulich hergestellt werden müssen.

Senat scheint machtlos