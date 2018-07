imago stock&people Bild: imago stock&people

- Heilmann: "Bin eher gegen Gesichtserkennung"

Am Bahnhof Berlin-Südkreuz endet an diesem Dienstag ein umstrittener Versuch zur automatischen Erkennung von Gesichtern. Drei der 74 Kameras an dem Bahnhof haben ein Jahr lang Passanten erfasst. Thomas Heilmann, Berlins ehemaliger Justizsenator (CDU), sieht das Pilotprojekt kritisch - und will Kameras lieber anders einsetzen.



Heilmann sieht eine Videoüberwachung wie am Südkreuz zwiegespalten. So etwas habe natürlich einen Mehrwert in einem Fall wie dem von Anis Amri, der "durch ganz Europa gefahren ist und niemand wusste, wo er war." Insofern halte er einen freiwilligen Test für wichtig, so der ehemalige Justizsenator. Allerdings müsse man auch kritisch hinterfragen, ob man damit nicht zu viele Leute unschuldig verdächtige. "Ich finde die Trefferquote zwischen 70 und 85 Prozent doch ziemlich niedrig. Das sollte man jetzt in Ruhe auswerten", sagte Heilmann. "Aber ich bin eher gegen die automatische Gesichtserkennung - vom heutigen Stand aus gesehen."

Heilmann will Kameras für "automatischen Alarm"

Etwas anderes sei, Videokameras als automatischen Alarm zu nutzen - das unterstützt der CDU-Politiker nachdrücklich. "Wir wissen aus der BVG: Seitdem die das 2011/2012 angefangen haben, dass dort die Straftaten gegen das Personal um 50 Prozent, die Gewalttaten insgesamt um gut 30 Prozent zurückgegangen sind", sagte er. Es gebe auch weniger Sachbeschädigungen.