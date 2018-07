- Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz endet

Allein die Bahn hat in ganz Deutschland in etwa 900 ihrer Bahnhöfe insgesamt 6000 Kameras installiert. Auch in S-Bahnen sollen künftig Kameras eingebaut werden. Dazu kommen in einer Großstadt wie Berlin tausende Kameras in U-Bahnhöfen, U-Bahnen und Bussen. An öffentlichen Orten mit viel Kriminalität will der Berliner Innensenator Kameras fest aufstellen.