Di 31.07.2018 | 12:05 | Interviews

- Polenz: "Es geht um eine politisch-moralische Frage"

In New York werden an diesem Dienstag Vertreter der namibischen Volksgruppen Herero und Nama angehört. Sie verlangen von Deutschland eine finanzielle Entschädigung für die Massaker in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Ob es zu einem Prozess kommt, ist noch unklar. Die Bundesregierung hat Ruprecht Polenz (CDU) als Ansprechpartner in dem Konflikt beauftragt - er sagte im Inforadio, es gehe nicht um eine Rechtsfrage. Berlin verhandele ausschließlich mit der Regierung von Namibia.



Polenz sagte, die Bundesregierung gehe davon aus, dass es sich beim Umgang mit der Vergangenheit Deutschlands und den Verbrechen, die zwischen 1904 und 1908 in Namibia begangen wurden, um eine politisch-moralische Frage handele: "Deshalb verhandele ich mit der namibischen Regierung darüber." Dass es nicht um eine Rechtsfrage gehe, hätten bereits zwei andere Gerichte bestätigt. Die Bundesregierung hat die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht bereits im Jahr 2015 als Völkermord anerkannt. Daraus ergäben sich politisch-moralische Verpflichtungen, aber keine rechtlichen, so Polenz.



Deutschland engagiert sich langfristig

Mit der namibischen Regierung werde seit 2015 darüber verhandelt, wie die damals geschlagenen Wunden geheilt werden können. "Deutschland ist bereit, sich materiell und substanziell vor allen Dingen in den Gebieten der Herero und Nama über die bisherige Entwicklungshilfe hinaus langfristig zu engagieren." So solle eine Stiftung für einen Jugendaustausch und die Pflege einer gemeinsamen Erinnerungskultur eingerichtet werden. "Doch wir können die Verhandlungen über all das nur mit der namibischen Regierung führen, weil die Projekte, die wir nachher umsetzen wollen, auf namibischem Territorium umgesetzt werden müssen. Und das geht nunmal nicht ohne das Einverständnis der namibischen Regierung und auch nicht ohne deren Mitwirkung." Vertreter der Hereros sitzen trotzdem mit am Verhandlungstisch: "Erstens ist der Verhandlungsführer der namibischen Regierung ein Herero, und zweitens sind auch von namibischer Seite in den vorbereitenden Gremien Herero und Nama eingeladen. Und die wirken auch mit, wenn es darum geht, die namibische Verhandlungsposition zu entwickeln."



Problem der namibischen Regierung

Der Dissens bestehe darin, dass es "einige Herero und Nama gibt, die sagen: WIR möchten aber am Verhandlungstisch sitzen. Und sie haben damit bei der namibischen Regierung bisher kein Gehör gefunden. Das ist aber ein Problem, das die namibische Regierung lösen muss und das nicht Deutschland lösen kann."



Wiedergutmachung für die von deutschen Kolonialherren in Namibia begangenen Verbrechen fordert auch die Bundestagsfraktion der Linken. In einem Antrag, den das Plenum Ende Juni ohne Aussprache an den Entwicklungsausschuss überwies, wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Strukturausgleichsfonds einzurichten. An diesem Fonds sollten sich auch Unternehmen beziehungsweise deren Rechtsnachfolger beteiligen, die von Zwangsarbeit, Enteignungen und Vertreibungen im damaligen Deutsch-Südwestafrika profitiert haben.

