dpa/Maurizio Gambarini Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Mo 30.07.2018 | 07:45 | Interviews

- Hat das Berliner LKA einen Mord in Kauf genommen?

Laut dem Berliner Landgericht hat das Landeskriminalamt den Mord an einem Rocker in Kauf genommen, um Mitglieder der Bande "Hells Angels" danach festnehmen zu können. Die Polizei soll von dem bevorstehenden Mordanschlag gewusst, aber nichts unternommen haben. Der Berliner FDP-Innenexperte Marcel Luthe sagt im Inforadio, dass an vielen Stellen im LKA die Kommunikation nicht funktioniert.



Was passiert ist Mehrere Männer, zum Teil vermummt, marschierten am 10. Januar 2014 hintereinander in ein Wettspiel-Café im Stadtteil Reinickendorf. Der Mann an der Spitze hielt eine Schusswaffe offen in der Hand. Im Hinterzimmer feuerte er auf einen 26-Jährigen - ohne Vorwarnung. Fünf Sekunden später lag das Opfer auf dem Boden. Getötet durch sechs Kugeln. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte 25 Sekunden. Ermittler sprachen später von einer Hinrichtung. Der mutmaßliche Mord war aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Rache für eine Schlägerei vor einer Diskothek im Oktober 2013, bei der ein Hells-Angels-Rocker verletzt worden sei. Zudem hätten die Hells Angels ihre Machtposition verdeutlichen wollen. (Quelle: dpa)

Es geht um einen Mann, der im Januar 2014 in einem Wettbüro erschossen worden war. Seit vier Jahren läuft der Prozess. Das Landeskriminalamt (LKA) habe Kenntnis gehabt, dass so etwas passieren könne, aber womöglich "bewusst und unter billigender Inkaufnahme" keine ausreichenden Gegenmaßnahmen ergriffen, erklärte Gerichtssprecher Raphael Neef zu einem rechtlichen Hinweis, den der Vorsitzende Richter Thomas Groß vergangene Woche gegeben hatte. Die Zeitungen "Bild" und "B.Z." (Samstag) hatten zuvor darüber berichtet.



Die Kammer äußerte den Hinweis, weil sich diese Möglichkeit auf das Strafmaß der Angeklagten auswirken könnte, erklärte Neef. Derzeit stehen mehrere Verdächtige vor Gericht, das Verfahren nähert sich dem Ende der Beweisaufnahme. Die Tat war aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Rache für eine Schlägerei einige Monate zuvor, bei der ein Hells-Angels-Rocker verletzt worden sei.

Polizei: "Vorwürfe treffen uns schwer"