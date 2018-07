Bild: Paul Zinken/dpa

Mo 30.07.2018 | 07:50 | Interviews

- Hitzewelle: Eine Folge des Klimawandels?

Einerseits heftige Regenfälle und Überschwemmungen, andererseits Temperaturrekorde, extreme Trockenheit und Waldbrände. Die Umwelt verändert sich. Bei anhaltender Hitze kann der Sauerstoffgehalt in den Seen abnehmen. Sie kippen dadurch. Gleichzeitig steigen der Wasser- und der Energieverbrauch, beispielsweise durch den Betrieb von Klimaanlagen. Ist das normal oder eine Folge des Klimawandels? Darüber spricht Sabine Dahl mit Mojib Latif, Leiter des Forschungsbereiches Ozeanzirkulation und Klimadynamik, am Helmholtz-Zentrum.

Hitzewellen haben rund um den Globus neue Temperaturrekorde aufgestellt - wieder einmal. In Griechenland wütete der Waldbrand mit den meisten Toten seit mehr als einem Jahrhundert. In den USA lodern fast 90 große Feuer und eines führt dazu, dass mindestens 37.000 Menschen in Kalifornien ihre Häuser verlassen mussten. Heftiger Regen hat im Osten der USA vor wenigen Tagen Überschwemmungen verursacht. Hitze, Brände und Starkregen sind normal im Sommer - aber der von Menschen verursachte Klimawandel macht all das noch schlimmer, sagen Wissenschaftler.

Temperaturrekorde rund um den Globus

In den gewöhnlich kühlen Ländern Norwegen, Schweden und Finnland sind höhere Temperaturen als je zuvor erreicht worden, über 32 Grad Celsius. In Japan stieg das Quecksilber am Montag auf 41 Grad, die höchste jemals dort gemessene Temperatur. Auch die US-Staaten Massachusetts, Maine, Wyoming, Colorado, Oregon, New Mexico und Texas stellten Temperaturrekorde auf. Im Juli wurden bislang rund um den Globus 118 Hitzerekorde erreicht oder gebrochen, berichtete die amerikanische Wetter- und Ozeanbehörde NOAA.

Globale Erwärmung verantwortlich für extremes Wetter

"Wir haben nun sehr klare Belege dafür, dass die globale Erwärmung einen Daumen auf die Skalen gelegt hat und die Wahrscheinlichkeit von Extremen wie großer Hitze und heftigem Regen erhöht hat", sagt der Klimaforscher Noah Diffenbaugh von der Universität Stanford. "Wir haben herausgefunden, dass die globale Erwärmung die Wahrscheinlichkeit rekordbrechender Hitzeereignisse auf mehr als 80 Prozent des Planeten erhöht hat und die Wahrscheinlichkeit rekordbrechender Regenereignisse auf etwa der Hälfte des Planeten." Verursacht wird die Erderwärmung von Treibhausgasen, die von der Verbrennung von Kohle und Öl und von anderen menschlichen Aktivitäten stammen.

Immer häufiger Hitzewellen

Europäische Wissenschaftler kommen in einer am Freitag veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer Hitzewelle in Europa wie der aktuellen sich wegen der menschenverursachten globalen Erwärmung verdoppelt hat. Das Forscherteam verglich Hitzedaten von drei Tagen und Vorhersagen für die Niederlande, Dänemark und Irland mit historischen Daten, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreichten. "Die Welt wird wärmer und somit werden Hitzewellen wie diese häufiger", sagt Friederike Otto vom Environmental Change Institute an der Universität Oxford, ein Mitglied des Teams.

Katastrophale Waldbrände