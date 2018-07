Bild: Peter Steffen/dpa

- Gefahr Autobahnbaustelle

Deutschlandweit gibt es über 400 Autobahn-Baustellen. Die Fahrstreifen sind dort mittlerweile so stark verengt, dass kaum zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren können. Sabine Dahl spricht mit Christian Lippold, Professor für die Gestaltung von Straßenverkehrsanlagen an der TU Dresden, darüber, wie sicher der Verkehr in Baustellenbereichen ist.



Bei Baustellen auf Autobahnen gibt es oft zwei Behelfsfahrstreifen. Viele Unfälle passieren, weil dort nebeneinander fahrende Autos zusammenstoßen. Dabei ist die linke Spur oft nur für Autos von maximal zwei Metern Breite zugelassen. Mit Außenspiegel seien inzwischen jedoch sieben von zehn neu zugelassenen PKW breiter, erklärt der ADAC. Da in den Fahrzeugpapieren nur die Breite ohne Außenspiegel steht, sollten Autofahrer nachmessen, wie breit ihr Auto tatsächlich ist.

Reißverschluss gegen Stau