Historische Wahl in Simbabwe

Simbabwe wählt rund acht Monate nach dem Militärputsch und dem Rücktritt von Langzeitpräsident Robert Mugabe einen neuen Staatschef. Der 75-jährige Emmerson Mnangagwa ist amtierender Präsident und gilt als aussichtsreichster Kandidat. Aber auch Oppositionsführer Nelson Chamisa hat Chancen. Jana Genth, Korrespondentin in Johannesburg, sagt, dass die Menschen in Simbabwe auf einen Wandel hoffen.

Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren wird bei der Wahl in Simbabwe der Name Robert Mugabe nicht mehr auf dem Wahlzettel stehen. Der frühere Präsident wirtschaftete das Land von der Kornkammer des südlichen Afrikas zu einem Armenhaus herunter. Jetzt steht Simbabwe vor einem dringend nötigen Neuanfang. "Die Wahl ist für Simbabwe die wichtigste seit der Unabhängigkeit" im Jahr 1980, erklärte der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan jüngst in Harare.